إصابة أب وابنته إثر وقوعهما من الطابق الثالث.. حاول إنقاذها فسقطا معا

أصيب مواطن وابنته، اليوم الأحد، إثر سقوطهما من الطابق الثالث بقرية النجاحية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج.

إصابة أب وابنته في نجع حمادي

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد إصابة كل من «عبدالله . ف . أ»، 55 عاما، وابنته 18 عاما، بسبب سقوطهما من الطابق الثالث بقرية النجاحية في مركز نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمركز نجع حمادي، وتم نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام في منطقة بهجورة، ومنها تم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي نظرا لخطورة حالتهما.

الفتاة سقطت قبل والدها

وكشفت التحريات الأولية لمباحث نجع حمادي، أن الفتاة سقطت من الطابق الثالث مغشيا عليها بعدما اختل توازنها، وحاول والدها الإمساك بها لإنقاذها لكنه سقط خلفها مباشرة.

وبحسب التقرير الطبي، أصيبت الفتاة بنزيف داخلي وكسور وكدمات متفرقة في جسدها، فيما أصيب والدها بكسور وجروح قطعية. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وطلب تحريات المباحث.