إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة.. خلال أيام

يستعد جهاز مدينة العبور الجديدة، خلال هذه الأيام، لتسليم وحدات «سكن مصر» داخل المدينة، بمنطقة 2600 فدان، للفائزين بها، بإجمالي (432 وحدة سكنية)، وذلك بداية من الأحد المقبل الموافق 28/8/2022، على أن يستمر تسليم الوحدات السكنية، حتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العبور الجديدة.

إجراءات استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

1- يجب على المواطنين الفائزين بوحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي.

2- ثم بعد ذلك الذهاب إلى جهاز مدينة العبور الجديدة، لمراجعة المستندات قبل الاستلام.

3- التوجه لاستلام الوحدة السكنية المخصصة خلال المواعيد المقررة من قبل جهاز المدينة.

مواعيد استلام وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

- تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28/8/2022

- وحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022.

- وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022.

- وحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022.

- وحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

- تخصيص الأيام من الأحد 30/10/2022 إلى الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.