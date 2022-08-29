3 نوفمبر.. آخر موعد لتسليم وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة للفائزين

سكن مصر، يعد واحدًا من المشروعات السكنية، التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدن الجديدة، الذي يشهد طرح عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من حين لآخر، داخل عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل وحدات سكن مصر

وشهد جهاز مدينة العبور الجديدة، أمس الأحد الموافق 28/8/2022، بداية تسليم وحدات سكن مصر، بمنطقة 2600 فدان، للفائزين بها، بإجمالي 432 وحدة سكنية.

وتزامنًا مع ذلك، أصحبت هناك عمليات بحث عدة حول سكن مصر، عبر محركات البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد من المواطنين عن وحدات سكن مصر، ومواعيد تسليمها بمدينة العبور الجديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» آخر موعد لاستلام وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة للفائزين بها، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العبور الجديدة.

آخر موعد لاستلام وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة للفائزين بها

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، فإن آخر موعد لاستلام وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة للفائزين بها، سيكون يوم الخميس الموافق 3/11/2022.

إجراءات استلام وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة للفائزين بها

1- التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي.

2- الذهاب إلى جهاز مدينة العبور الجديدة.

3- مراجعة المستندات قبل استلام وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.

4- التوجه لاستلام الوحدة السكنية المخصصة خلال المواعيد المقررة من قبل جهاز المدينة.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة العبور الجديدة، أعلنا عن مواعيد تسليم وحدات سكن مصر، داخل مدينة العبور الجديدة، للعملاء الفائزين بها، حيث بدأ التسليم اعتباراً من أمس الأحد، وحتى يوم 3 نوفمبر المقبل.