مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بعام الثقافة المصرية التونسية

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، على تونس لتكون ضيف شرف دورته الـ38 «دورة النجم محمود حميدة»، والتي تقام خلال الفترة بين 5 و10 أكتوبر المقبل، احتفالاً بعام الثقافة المصرية التونسية.

تكريم منتج أفلام تونسي في المهرجان

وأعلنت إدارة المهرجان أنه سيتم تكريم المنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلما مشتركا بين مصر وتونس وهو «السقا مات» للمخرج صلاح أبو سيف، ويحتل الفيلم المركز 31 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد عام 1996، بالإضافة إلى تكريم الموزع الأسعد الغوبنتني لكونه أهم موزع للأفلام المصرية في تونس.

فعاليات احتفال مهرجان الإسكندرية بتونس

وتتضمن فعاليات الاحتفال بتونس كضيف شرف للمهرجان، برنامجا للأفلام الكوميدية القصيرة مدتها 120 دقيقة، ومعرض صور «مصر وتونس بين السينما والذاكرة»، ويتكون هذا المعرض من صور خاصة للناقد خميس الخياطي عن مخرجين مصريين وصور لسينمائيين مصريين صوروا أفلامهم في تونس، ومنهم محمد عبد العزيز وهاني لاشين وسمير فرج وسعيد شيمي وعمر عبد العزيز، بالإضافة إلى ندوة تونسية مصرية حول المعرض.

ويحتفل المهرجان خلال دورة هذا العام بمرور 100 عام على عرض الفيلم التونسي «زهرة»، والذي تم إنتاجه عام 1922، كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي Albert Samama Chekli لمحمود بن محمود، وهو إنتاج عام 1995، ومدته 30 دقيقة، كما سيتم عرض مجموعة من أحدث أفلام تونس في مسابقتي الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة، ومسابقة «نور الشريف للفيلم العربي».