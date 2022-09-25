ضبط 163 قطعة سلاح ناري و257 قضية مخدرات في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 139 متهمًا.

وجاء المضبوطات كالتالي: 18 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و117 فردًا محليًا، و463 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و237 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 89866 حكمًا قضائيًا

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 89866 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وهي: 367 حكم جناية، و27334 حكم حبس جزئي، و4724 حكم حبس مستأنف، و45345 حكم غرامة، و12096 مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين رتكبوا 10 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 257 قضية مخدرات، وضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت (49,375 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (12,953 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,720 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,745 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (816 جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (684 جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (620 جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (174 جرام).

- كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام).

- كمية من مخدر الكوكايين وزنت (جرام).

- 8496 قرصًا مخدرًا.

حملات لضبط الخارجين عن القانون

وجرى ضبط 49 متهمًا في مجال ضبط المتهمين الهاربين، و14 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و286 دراجة نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، و22004 مخالفة مرورية متنوعة في مجال ضبط المخالفات المرورية.

وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية.