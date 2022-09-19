مواعيد مسلسل «أعمل إيه» للفنان خالد الصاوي وصابرين والقنوات الناقلة له

أعلنت قناة dmc، مواعيد عرض مسلسل «أعمل إيه»، عبر شاشاتها، حيث ينتظر متابعي ومحبي المسلسل الحلقات الجديدة منه، وما سيقع من أحداث متتالية.

وفيما يلي تقدم بوابة الوطن، مواعيد عرض مسلسل «أعمل إيه»، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لقناة dmc عبر «فيسبوك».

مواعيد مسلسل «أعمل إيه»

يذاع مسلسل أعمل إيه، على شاشة dmc، ويبدأ عرضه في الساعة الثامنة مساءً والإعادة على نفس القناة الساعة 2 صباحًا وفي الساعة 3 عصرًا.

وتكون الإعادة الخاصة بالمسلسل في الساعة 11 مساءً على شاشة قناة dmc دراما، وفي الساعة 8 صباحًا، وأيضا في تمام الساعة 5 المغرب، كما يعرض على منصة «watch it» الإلكترونية.

أبطال مسلسل «أعمل إيه»

مسلسل «أعمل إيه»، من بطولة الفنان خالد الصاوي، وصابرين، ونهال عنبر، وهناء الشوربجي، ندى بسيوني، وطارق عبدالعزيز، صبري عبدالمنعم، أيمن عزب، مفيد عاشور، أحمد جمال سعيد، ونور إيهاب، محمد مهران، ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج أحمد عبدالحميد.

وتدور أحداثه حول الفنان خالد الصاوي الذي يجسد دور أب لـ 4 بنات، ويتولى وزوجته الفنانة صابرين مسؤولية تربيتهن، حيث يعمل بطل المسلسل مهندسًا في مبنى الإذاعة والتليفزيون.