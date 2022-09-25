ضبط 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي من مواطن في القاهرة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرغبته في شراء سيارة، واتفق معه على أن يلتقيا في أحد الأماكن بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصوله فوجئ بـ4 أشخاص يستقلون سيارتان، غافلوه واستولوا منه على مبلغ مالي أثناء معاينته للسيارة ولاذوا بالفرار.

نتيجة التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بأنّه حضر إلى المنطقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص لاستبدال المبلغ المالي المستولى عليه إلى عملة أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفي بقصد الاتجار به، وفور وصوله إلى المكان المشار إليه فوجئ بالمذكورين واستولوا منه على المبلغ المالي كرها عنه ولاذوا بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهموه بقدرته على استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية أقل من السوق المصرفي، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، كما أقروا بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشاد ثلاثة من المتهمين ضبط (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة – مشغولات ذهبية تم شرائها من متحصلات واقعة السرقة)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.