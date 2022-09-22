تخصصات جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.. 4 كليات غير تقليدية

قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إن الجامعة تخصصية أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لافتة إلى أن الهدف من إنشائها توفير تخصصات الحاضر والمستقبل، الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها بشدة، إذ تضم 4 كليات هي: الهندسة، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

تخصصات غير تقليدية بكلية الهندسة

أضافت ريم، في حوار عبر تقرير مصور، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كلية الهندسة تضم تخصصات تختلف عن مثيلتها التقليدية، موضحة أن لها علاقة مباشرة بمجال الاتصالات، مثل الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب والميكاترونيكس والروبوتكس، إضافة إلى الهندسة الصناعية باعتبارها من مجالات الثورة الصناعية الرابعة، لافتة إلى إمكانية ضم تخصصات جديدة بالمستقبل، كاشفة أن برنامجين من الكلية ضمن اتفاقيات مع جامعة مرموقة عالميًا، وهي جامعة «بيردو ويست لافاييت»، صاحبة المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي «US News».

تخصصات كليتي علوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال

أوضحت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن كلية علوم الحاسب تضم تخصصات متعددة، مثل: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وهندسة وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات وغيرها، فيما تعد كلية تكنولوجيا الأعمال، مزيجا من إدارة الأعمال مع تكنولوجيا المعلومات، وبها العديد من التخصصات، مثل: تحليل الأعمال وإدارة تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وريادة الأعمال والإبتكار.

تخصصات كلية الفنون الرقمية والتصميم

تحدثت الدكتورة ريم بهجت، عن كلية الفنون الرقمية والتصميم، مؤكدة أنها ليست كلية فنون بالشكل التقليدي، إذ تركز على التخصصات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، مثل: الرسوم المتحركة وتصميم الألعاب الإلكترونية وتجربة المستخدم والتصميم التفاعلي والتصميم الجرافيكي.