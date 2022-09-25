استطلاع روسي: 93% من ناخبي «زابوريجيه» يؤيدون الانفصال عن أوكرانيا

أظهر استطلاع رأي عدد من الناخبين في مقاطعة «زابوروجيه»، التي تشهد استفتاءً لتقرير الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا الاتحادية، لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن أغلبيتهم الساحقة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم» قبل قليل، مما أثار ردود فعل دولية متباينة، حيث بادرت بعض الدول بإعلان عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء.

واستبق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الاستفتاء الذي تشهده 4 مناطق داخل الأراضي الأوكرانية، المعروف سلفاً نتيجته، بالتلويح باستخدام السلاح النووي، محذراً من أن الاعتداء على المناطق التي سيجرى بها الاستفتاء سيكون اعتداء على الأراضي الروسية.

استطلاع: 93% من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام لروسيا

ووفقاً لدراسة أجراها معهد القرم الجمهوري للدراسات السياسية والاجتماعية الروسي، فإنه من بين الذين شاركوا في التصويت خلال الاستفتاء، صوت نحو 93% من الناخبين لصالح انضمام مقاطعة «زابوروجيه» إلى روسيا الاتحادية؛ بينما أعرب 7% تأييدهم للبقاء ضمن الجمهورية الأوكرانية.

وأوضحت الدراسة أنه تم استطلاع رأي الناخبين، عند خروجهم من مراكز التصويت، وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع نحو 500 شخص، أكد معظمهم أنهم يرغبون في الانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية.

بدء الاستفتاء يوم 23 حتى 27 سبتمبر

جدير بالذكر أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بدأ منذ صباح يوم 23 سبتمر الجاري، في مقاطعتي «زابوروجيه» و«خيرسون»، وكذلك في جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، وستستمر عمليات التصويت حتى 27 سبتمبر.

ويخشى مراقبون أن يكون هذا الاستفتاء سبباً في تفاقم الصراع والأزمة الروسية الأوكرانية، بل وتوسع الحرب لتصل إلى مواجهة مباشرة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أو بالأحرى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

مفارقة في نتائج استطلاع الرأي

المفارقة أن نتائج استطلاع الرأي، الذي أجراه معهد القرم الجمهوري بشأن استفتاء زابوريجيه، يتشابه في نتيجته مع استطلاع للرأي أجراه عام 2014، عندما تم أجرت روسيا استفتاءً في شبه جزيرة القرم للانفصال عن أوكرانيا.

وجاءت نتيجة الاستطلاع وقتها أن 93% من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.