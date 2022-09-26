محسن محيي الدين عن مسلسل «طير بينا يا قلبي»: «بيطرح قضايا مهمة»

عبّر الفنان محسن محيي الدين، عن سعادته للمشاركة في مسلسل طير بينا يا قلبي، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة ON، ويتناول مشاكل الأسرة والتعليم بطريقة كوميدية، مؤكدا أن المشاركة في مثل هذا العمل، أمرًا يسعده كثيرًا، لأهمية القضايا التي يطرحها وطريقة المعالجة لها.

مسلسل طير بينا يا قلبي، بطولة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، نور محمود، هالة فاخر، أحمد صيام، إبرام سمير، إسماعيل فرغلي، حازم سمير، عبير منير، الطفل سليم مصطفى، الطفلة ريما مصطفى، تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن، إخراج عصام نصار.

مسلسل طير بينا يا قلبي يعرض على قناة on

ويجسد الفنان محسن محي الدين في مسلسل طير بينا يا قلبي، شخصية والد ريم مصطفى وبسمة، وجدًا للحفيد سليم مصطفى، ويتميز بالطيبة في المعاملة لأبنائه، والحكمة في معالجة الأمور وعدم التسرع.

محسن محيي الدين: أحب التعامل في حياتي بهدوء

وأشار محسن محي الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه أبًا حنونًا بالفعل، ولا يقوم بالانفعال الدائم، إو إظهار غضبه طيلة الوقت «بحب الدنيا تمشي بهدوء وسلاسة، لا أفضل الصوت العالي، ولا ألجأ لسياسة الضرب في التعامل مطلقًا».

وباعتباره جدًا لعدد من الأحفاد، أشار إلى أنه يشعر معهم بطفولته، ويضيف ضاحكًا: أنا لذيذ معاهم جدًا، وبحب الشقاوة وطريقتهم في الحياة، وبتعلّم منهم رغم اختلاف الأجيال.