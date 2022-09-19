مواعيد عرض مسلسل «طير بينا يا قلبي» والإعادة والقنوات الناقلة

تداول العديد من راود السوشيال ميديا الكوميكس الخاصة بمسلسل طير بينا يا قلبي بعد عرض الحلقة الأولى له التي حققت ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد ذلك البحث عن المسلسل ومواعسد عرضه.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواعيد عرض مسلسل طير بينا يا قلبي في إطار اهتمام الناس وتساؤلاتهم، وذلك على شاشة ON، على النحو التالي:

مواعيد مسلسل طير بينا يا قلبي

وجاءت مواعيد مسلسل «طير بينا ياقلبي»، كما يلي:

يعرض على «قناة أون»، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحا، وفي تمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل «طير بينا ياقلبي» على شاشة «أون دراما» كما يلي:

يعرض فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يعاد في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساءا.

مسلسل طير بينا ياقلبي

مسلسل «طير بينا ياقلبي»، بطولة الفنانة الشابة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، هالة فاخر، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلى، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى.

المسلسل من تأليف باسم على الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، ومن إخراج عصام نصار.

تدور أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي، في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم، ويتناول قصة عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشكلات التعليم، والفارق بين المدارس الإنترناشونال والحكومية، وما يواجهه الآباء فيها من تحديات ومستلزمات.