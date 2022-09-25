موعد التسجيل للكشف الطبي للمرحلة الثالثة بجامعة السويس.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة السويس، موعد التسجيل للكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة، المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة، بحسب مكتب تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لعام 2022.

موعد بدء التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي

وتضمن إعلان الجامعة من خلال بيان صادر اليوم، موعد بدء التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي، لطلاب المرحلة الثالثة وحددته أنه سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وطالبت الجامعة الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بكليات جامعة السويس بمراعاة اتباع الخطوات التالية عند بدء التسجيل والمتمثلة فيما يلي:

- عند بدء التسجيل للكشف الطبي المقرر على الطلاب الجدد يرجى قراءة الخطوات الموضحة بالدليل المرفق بعناية من خلال الرابط التالي:

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com/.https://adminlive.elwatannews.com/EXyqDCLfEpRNn

خطوات التسجيل

- وبالنسبة للطلاب الراغبين في متابعة خطوات التسجيل من خلال فيديو توضيحي يمكنهم الدخول من خلال الرابط التالي:

https://suezunivedueg-my.sharepoint.com/.https://adminlive.elwatannews.com/EVU

- وتابعت الجامعة أنه عقب قراءة الدليل ومشاهدة الفيديو التوضيحي يتم الدخول على الرابط التالي للتسجيل للكشف الطبي للطلاب الجدد:

https://sis.suezuni.edu.eg/Defaultapplicant.aspx

- أما عند مواجهة أي مشكلة في خطوات التسجيل أو الدفع فأشارت الجامعة إلى تعبئة النموذج التالي وإرساله:

https://forms.gle/NZL81EXNzRwN9oqs6