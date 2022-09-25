التحقيق مع 46 موظفا بمراكز طبية ووحدات صحية في ملوي بسبب «التزويغ»

أحال أعضاء إدارة التفتيش الإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، 46 موظفا، ما بين طبيب وإداري وممرضين وعمال خدمات، إلى التحقيق، لتركهم العمل، وذلك خلال جولة علي الوحدات الصحية والمراكز الطبية، للتأكد من توافر الأمصال وألبان الأطفال وتواجد الأطباء.

وتابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عددامن الوحدات الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط من قبل الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة أعمال الوحدات المحلية من أعمال النظافة ورفع القمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي، حفاظاً على صحة المواطنين.

التحقيق مع 46 بالوحدة المحلية بدير البرشا وقلندول

وأكد محمد حسن مدير التفتيش المالى والإدارى، أنه خلال الحملة المفاجئة على عدد من الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة، بالفترة الصباحية وبالنوبتجية المسائية، إحالة 46 مابين طبيب وممرض وإدارى، بمجلس قروى دير البرشا، ومجلس قروى قلندول، والمركز الطبى بمدينة ملوى، للتحقيق وذلك لوجود بعض الأقسام المغلقة، وتم إحالة الموضوع إلى الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل.

اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المقصرين

ووجه رئيس مدينة ملوي بضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، وأكد أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بأهمال أو أهدر حق من حقوق المرضى والمواطنين.