قبل العودة للعمل الأحد المقبل.. هذه أفضل 6 شهادات ادخارية في البنوك

تستأنف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عملها يوم الأحد المقبل، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت من الجمعة 8 يوليو الجاري وتستمر حتى السبت الموافق 16 من الشهر نفسه، ويبحث الكثير من الأفراد عن استثمار مدخراتهم من خلال شهادات الادخار التي تقدمها البنوك لعملائها للحصول على عائد مميز ومضمون.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أفضل 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية في الوقت الحالي:

1- شهادة القمة بنك مصر

مدة الشهادة: 3 سنوات

الفائدة: 14%

صرف العائد: شهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه

2- الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري

مدة الشهادة: 3 سنوات

الفائدة: 14%

صرف العائد: شهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه

3- شهادة Premium الرباعية البنك التجاري الدولي

مدة الشهادة: 4 سنوات

الفائدة: 14%

صرف العائد: شهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه

4- الشهادة الثلاثية بنك HSBC

مدة الشهادة: 3 سنوات

الفائدة: 13.5%

صرف العائد: شهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه

5- شهادة البركة الذهبية بنك البركة

مدة الشهادة: 3 سنوات

الفائدة: 14% دورية

صرف العائد: شهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه

6- الشهادة الرباعية بنك الإمارات دبي الوطني

مدة الشهادة: 4 سنوات

الفائدة: 13%

صرف العائد: شهري

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية التي انعقدت في 23 يونيو 2022، بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.