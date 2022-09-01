أفضل شهادات ادخار في مصر بأعلى عائد.. فائدة تصل لـ 15.25%

يبحث الكثير من المصريين في الوقت الحالي، عن شهادات ادخار في مصر بأعلى عائد، حيث يقدم عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، العديد من شهادات الادخار للعملاء، التي تعتبر أفضل وسيلة لحفظ الأموال بالنسبة للكثير من الأشخاص، حيث يصل سعر العائد على شهادة الادخار لنحو 15.25%.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أفضل شهادات ادخار في مصر بأعلى عائد وذلك في بنكي «مصر» و«ناصر»، وفق المعلن من قبل البنكين على الموقعين الإلكترونيين الخاصين بهما.

شهادة بنك ناصر لكبار السن

تعتبر شهادة ادخار بنك ناصر الثلاثية «رد الجميل» لكبار السن، إحدى شهادات ادخار في مصر بأعلى عائد، وتعتبر من أفضل الشهادات إذ يصل سعر الفائدة عليها 15.25%، ويصرف العائد سنويا، أو 14.5% للعائد ربع سنوي، أو فائدة 14.25% للعائد الشهري، ويبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.

شهادة أمان المصريين من بنك مصر

وهي من شهادات ادخار في مصر ذات أعلى عائد بنسبة 13%، وتُصدر للأفراد المصريين من سن 18 حتى 59 عامًا، وتبلغ مدتها 3 سنوات.

وتُصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، ولكن يتم صرف العائد عقب انتهاء مدة الشهادة نفسها.

وتتيح البنوك لحاملي شهادة الادخار، التمتع ببعض الامتيازات المصرفية مثل حق الاقتراض بضمانها، أو إصدار بطاقة ائتمان لسداد أو تقسيط المشتريات إلكترونيًا.

وتعتبر شهادات الادخار من أبرز الطرق الحالية لحفظ الأموال، فهناك الكثير من الأشخاص لا يفضلون الادخار في الذهب بسبب تذبذب الأسعار وتأثر المعدن النفيس بشكل فوري بالأحداث الاقتصادية، ولكن شهادات الادخار هي الطريقة الأفضل لحفظ المال بضمان ثابت مع التأكد من عدم حدوث أي تغيرات فيه إلا عقب انتهاء المدة.