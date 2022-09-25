كيفية تجديد رخصة السيارة بدون فحص 2022.. 6 خطوات بسيطة

في إطار التوجه إلى ميكنة الخدمات الحكومية، أتاحت بوابة المرور الإلكترونية خدمة تجديد رخصة السيارة بدون فحص، إذ يحتاج الكثيرون إلى تجديد الرخصة في موعدها دون الاضطرار إلى الذهاب وحدات المرور.

خدمة تجديد رخصة السيارة

أتاحت بوابة المرور الإلكترونية خدمة تجديد رخصة السيارة بدون فحص من خلال موقعها الإلكتروني، ويمكن للراغبين في تجديدها بدون فحص اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بوابة المرور من خلال الرابط.

- وعند الدخول على موقع بوابة المرور، يسجل الشخص دخول على حسابه، وفي حالة عدم وجود واحدا، يمكنه إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

- الضغط على أيقونة «تجديد رخصة مركبة».

إدخال البيانات الشخصية

- إدخال البيانات الشخصية للراغب في تجديد رخصة السيارة بدون فحص، وتتضمن «الاسم والرقم القومى والوظيفة والجنسية».

- إدخال البيانات الخاصة بالترخيص، ومنها رقم اللوحة ورسوم التأمين ومدة الترخيص ومكان استلام الرخصة.

استلام الرخصة بعد سداد الرسوم

- تتمثل الخطوة الأخيرة في تجديد رخصة السيارة، بسداد الرسوم، وبعد ذلك، يمكن للمواطن التوجه إلى إدارة المرور التابع لها لاستلام الرخصة.