خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة وطرق التظلم

أتاح موقع نياية المرور لقائدي المركبات عددا من الخدمات الإلكترونية التي تخص رخص القيادة والسيارات ويمكن استخدامها على مدار الساعة بشكل مجاني وبدون الحاجة للتوجه إلى إدارة المرور، والتي تشمل الاستعلام والإطلاع على المخالفات الخاصة برخص القيادة وفي حالة وجود خطأ في قيمة المخالفات فيمكن تقديم تظلم في نفس الوقت، ودفع قيمة المخالفات في ثوان معدودة.

وفيما يلي تعرض بوابة «الوطن» لقائدي المركبات، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص القيادة والتظلم عليها أو دفعها أون لاين في أقل وقت ممكن، في السطور التالية.

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة

يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرورالاستعلام عن مخالفات رخص المركبات اختيارين، الأول هو مخالفات رخص المركبات، والثاني هو مخالفات رخص القيادة وستظهر كافة المخالفات الموجودة على رخصة القيادة.

طرق التظلم على مخالفات رخصة القيادة

يجب على الراغب في عمل تظلم على مخالفات رخصة المركبات البحث عن موقع النيابة العامة، وستظهر عدة خيارات يختار منها خدمة التظلمات ثم يقوم بملء البيانات المطلوبة الخاصة برخصة القيادة ومعرفة إجمالي المخالفات ثم الضغط على تقديم تظلم وسيظهر لك رقم طلب يجب أن تحتفظ به لتتمكن من متابعة التظلم.

خطوات دفع قيمة مخالفات رخص القيادة أون لاين

يمكنك دفع مخالفات المرور عن طريق البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» عن منصة بوابة مرور مصر واتباع الآتي:

1ـ عليك اختيار خيار الاستعلام عن المخالفات

2 ـ اختيار نوع لوحة السيارة

3 ـ ملء بيانات السيارة وبياناتك المطلوبة

4 ـ عليك اختيار طريقة الدفع من خلال الخيارات المتاحة أمامك.