خطوات تجديد رخصة السيارة 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة

خطوات تجديد رخصة السيارة 2022 من الأمور التي تهم كثيرا من قائدي المركبات، ومعرفة الخطوات والمستندات المطلوبة من شأنها أن تساعد على تقليل الوقت خلال تجديدها من مكاتب وحدات المرور.

وفي التقرير القادم، ينشر موقع جريدة «الوطن» في إطار الموضوعات الخبرية في مجال الخدمات الحكومية، نقدم خطوات تجديد رخصة السيارة 2022 والمستندات والأوراق المطلوبة والخطوات، والتي جاءت كالتالي:

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

ووفق ما نشر عبر الموقع الرسمي لبوابة «مرور مصر»، فأن المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة 2022 كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- الرخصة السابقة.

خطوات تجديد رخصة السيارة 2022

وحتى تتمكن من تجديد رخصة القيادة من خلال وحدات المرور، فيجب اتباع الخطوات الآتية:

- يتم تجديد رخصة القيادة 2022 من خلال التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل سكن قادة المركبات.

- يتوجه صاحب الرخصة المنتهية للشباك المختص ويطلب استخراج شهادة مخالفات وتكون رسومها نحو 50 جنيهًا.

- بعد استخراجه، يتوجه المتقدم للكشف الطبي، والذي يشمل فحص الرمد، وفصيلة الدم، وقيمة الرسوم 300 جنيه.

- بعد الانتهاء يتوجه المتقدم للشباك المختص للحصول على ورقة بيانات ورسومها 125 جنيهًا.

- تجهيز المستندات السابق ذكرها، ثم التوجه لالتقاط الصورة على رخصة القيادة.

- يتوجه بعدها المتقدم للشباك المختص وتسليم الأوراق التي تشمل «وصل الكشف الطبي، وشهادة المخالفات، وورقة البيانات، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورخصة القيادة المنتهية».

- يحصل المتقدم على إيصال دفع الضريبة في الخزينة، ويتمّ دفعه وقيمته 630 جنيهًا.

- العودة للشباك المختص مرة أخرى وتسليم إيصال دفع الضريبة، يتمّ بعدها إرسال الملف إلي وحدة طبع الرخص.

مع العلم أن الرسوم التي يتم دفعها لتجديد الرخصة تكون من خلال «الفيزا» وليس نقدًا.