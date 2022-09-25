تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة العليا للتنسيق تواصل توزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقًا للقواعد والحدود الدنيا والأعداد المقرر قبولها بكل كلية، وفقًا للنسب المنصوص عليها والمحددة من قبل الأعلى للجامعات.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الشهادات الفنية المختلفة على الجامعات والمعاهد الفنية الصناعية والتجارية المتاحة، كما يلي:

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- تعتبر الإدارة التعليمية أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

- تتبع الإدارة التعليمية الجامعة الأقرب لها، وتدخل ضمن الحيز الجغرافي لهذه الجامعة.

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- يحدد الطالب عند تقدمه لتسجيل رغباته، المنطقة الجغرافية «أ»، طبقًا لما جرى تدوينه باستمارة أداء الامتحان، وكما وردت بالإسطوانة المدمجة (CD) الواردة من الكنترولات المختلفة.

- يجرى تجميع الجامعات «بالنسبة للإدارات التعليمية والمعاهد الفنية بالمحافظات» في عدة مجموعات على النحو التالي، ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة «أ»، قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة «ب»، كما يجب تسجيل كل الاختيارات الممكنة للكليات من قطاع المجموعة «ب»، قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة «ج»، كما يلي:

- مجموعة «أ» إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن الإدارة التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.

- مجموعة «ب» إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة «أ»: عدة جامعات تقع ضمن حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أيًا منها قبل الأخرى.

- مجموعة «ج»: باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أيًا منها وتعتبر متساوية، إذ إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.