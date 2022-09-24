تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات.. اعرف آخر موعد لتسجيل الرغبات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يواصل تقديم خدماته لتنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات والمعاهد المختلفة حتى الساعة 7 مساء اليوم، وفقاً للحدود الدنيا وقواعد الأعلى للجامعات الحكومية، مضيفًا أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من خدمات التنسيق وتوزيع الطلاب قبل انطلاق الدراسة.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2022 للكليات، سيجرى الكشف عنها بعد الانتهاء من فرز كافة الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقاً للأعداد المقررة لها، لافتًا إلى فتح باب مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس، يواصل تقديم خدماته المختلفة لطلاب الشهادات الثانوية والثانوية المعادلة والفنية، منوهاً إلى أن الأعلى للجامعات الحكومية سيناقش كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق القبول والأعداد التي جرى ترشيحها للكليات المختلفة.

وفي السياق ذاته، يناقش الأعلى للجامعات حالياً في اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي، الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على الخريطة الزمنية للعام الدراسي، والمقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة.