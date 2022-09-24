موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. آخر فرصة للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أن اليوم السبت، موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات، مؤكدة أن موقع التنسيق الإلكتروني سيغلق باب التسجيل للرغبات في الساعة السابعة مساءً.

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات ما زالت مستمرة في تسجيل الرغبات حتى انتهائها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف «عطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يجرى مد موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد مساء اليوم، خاصة أن وزير التعليم العالي، مد المرحلة بعد أن كان الخميس هو آخر موعدها، وذلك من أجل منح الفرصة لغير المسجيلن للرغبات.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيُفتح باب التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب للطلاب، وفقاً للحدود والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022، المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد بضرورة إعلان الجداول الدراسية ورفع المقررات على المنصات التعليمية مع انطلاق الدراسة.