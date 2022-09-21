التعليم العالي: لا تمديد لموعد تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنه لن يتم مد موعد تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات عن الموعد المحدد، بعد انتهائه وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وأضاف أن غداً الخميس، الساعة 7 مساءً، هو آخر موعد لتسجيل الرغبات، ولا نية لتمديد الموعد، خاصةً وأن المرحلة استغرقت أكثر من 7 أيام عمل، وفتح الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ستستغرق وقتاً من العمل، وأنه سيتم الكشف عنها بعد غلق باب التسجيل بمدة لاتقل عن 72 ساعة، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق، وفقاً للحدود والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأن توزيع الطلاب للكليات يكون وفقاً للضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة.

تنسيق الجامعات 2022

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، بضرورة الإسراع لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتجنب التعامل مع إعلانات الكيانات الوهمية، التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، وضرورة الإطلاع على القوائم المعتمدة، منوهاً إلى أن لجنة الضبطية القضائية، التابعة للوزارة، تواصل عملها للحد من انتشار تلك الكيانات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.