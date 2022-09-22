موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. النتيجة تستغرق أكثر من 48 ساعة

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في السابعة مساء اليوم الخميس، الستار على تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بغلق باب تسجيل الرغبات، الذي استغرق حوالي 8 أيام متصلة، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق بالوزارة، إن النتيجة ستستغرق وقت من العمل، بخلاف المراحل الآخرى، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن النتيجة قبل 48 ساعة، من غلق باب التسجيل، لافتا إلى أن مكتب التنسيق ملتزام بكل القواعد والإجراءات التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

نتيجة تنسيق الدبلومات النية 2022

أضاف المشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ستعلن فور الانتهاء منها واعتمادها، وإتاحتها أمام الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على بوابة مصر الرقمية، مؤكدا أنه يمكن للطالب بعدها الدخول برقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على النتيجة.

الجامعات تستقبل أوراق الطلاب

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استقبال الطلاب المرشحين لمختلف الكليات، للنتقدم باوراقهم والالتحاق بها، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».