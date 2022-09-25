تردد قناة مدرستنا.. برامج تعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

ايام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات والرسمية، لذا زادت عمليات البحث من جانب شريحة كبيرة أولياء الأمور، عن تردد قناة مدرستنا الجديد، لمتابعة كل ما تقدمه القناة من دروس لجميع المراحل الابتدائية بداية من الصف الاول الابتدائى وحتى السادس.

كما تواصل القناة أيضًا بث الدروس الخاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وهي دروس وبرامج يقدمها نخبة كبيرة من المدرسين والمتخصصين في جميع المناهج التعليمية المختلة، التي تُبث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم، في إطار خطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية.

تردد قناة مدرستنا

ونرصد فيما يلي، تردد قناة مدرستنا على القمر الصناعي المصري نايل سات، إذ تعرض دروس وشرحا وافيا لجميع المراحل التعليمة المختلفة بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوي، وفق ما نشره الموقع الرسمي للقناة عبر «فيسبوك».

تردد قناة مدرستنا 1

يتم بث البرامج التعليمية لكلا من المرحلة الابتدائية وجميع صفوف المرحلة الإعدادية، من خلال تردد قناة مدرستنا 1، كالآتي:

التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مدرستنا 2

تعرض القناة جميع دروس المرحلة الثانوية، من خلال التردد التالي:

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

يُذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم، قد أطلقت قنوات مدرستنا، في إطار سياستها لمكافحة مافيا الدروس الخصوصية وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من شرح نخبة كبيرة من أساتذة المناهج التعليمة المختلفة مجانًا ولجميع الصفوف التعليمية.