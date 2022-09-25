مصرع وإصابة شخصين دهسا أسفل عجلات قطار في البحيرة

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب طفل آخر، جراء اصطدام قطار بهما أمام قرية غربال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة عامل وطفل مصاب، جراء اصطدام القطار المتجه من دمنهور إلى دسوق بهما، وحفظت الجثة وجاري عمل الفحوصات الطبية للطفل.

حفظ الجثة في المشرحة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد فؤاد سرور، 45 عاما، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، فيما أصيب بلال عفيفي مصطفى، 14 سنة، مقيم دمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.