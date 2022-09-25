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انطلاق برنامج الأذان الموحد في 5 آلاف مسجد والإعداد للمرحلة الثانية

كتب:

إسراء سليمان
03:17 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

استمرارا لما بدأته وزارة الأوقاف على مدار الشهور الماضية بشأن الأذان الموحد وتفعيله بهدف إظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، أعلنت الوزارة بدء الإعداد للمرحلة الثانية.

ضم 111 مسجد 

وعن تفاصيل المرحلة الثانية، أكد اللواءعمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنّ تلك المرحلة تضم 111 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد. 

إجمالي ما أنجز 

وأكد أنّ إجمالي ما أنجز من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه وصل إلى 5000 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، وجارٍ الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.