حسن شحاتة: حريصون على وجود منظمات نقابية قوية لخدمة العمال وتوعيتهم بحقوقهم

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة حريصة على وجود منظمات نقابية قوية ومتماسكة وفاعلة لخدمة عمالها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في ثلاثية أطراف الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وأن التوزان بينهم منهج وعقيدة لدى الوزارة، مشيرا إلى أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الدولية والعربية والدستور والقوانين التي ترسخ مبادئ الحوار المجتمعي بين جميع الأطراف من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ودعم خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، مع وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية برئاسة وائل سرحان، وذلك بديوان عام الوزارة.

نجاح النقابة في توفيق أوضاعها

وأوضح سرحان، دور النقابة في خدمة أكثر من 20 ألف عضو بقطاع الإسعاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن وجود هذه النقابة دليل على أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وتطبق مبادئ الحريات النقابية على أرض الواقع، منوها بأن هذه النقابة تأسست عام 2012، ونجحت في توفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية، وهناك انتخابات أجريت خلال عامي 2018 و2022، وتضم 27 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.

ممثلو النقابة يهنئون وزير القوى العاملة

وكان ممثلو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بدأوا اللقاء مع الوزير بتوجيه التهنئة له على ثقة القيادة السياسية، وإسناد مهام وزارة القوة العاملة له، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إدارة الوزارة بشكل يليق بمصر.