إزالة 66 تعديا على أملاك الري والسكة الحديد والإصلاح الزراعي بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وسمالوط وملوي في محافظة المنيا، 66 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 2594 مترا مربعا، ولاية الموارد المائية والري، والسكك الحديدية، والإصلاح الزراعي، والأراضي الزراعية.

إزالة 328 حالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 328 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجه 20 لإزالة التعديات، والتي تستمر خلال الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

حملات يومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

واستعرض محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى إزالة 307 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و21 حالة على أراض زراعية، مؤكداً استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.