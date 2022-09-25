تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما في «أحداث شغب السلام» إلى 5 أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا، الذين يواجهون تهمة حيازة مفرقعات وألعاب نارية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»، لـ 5 أكتوبر لسماع أقوال الشهود.

حيازة مفرقعات وأسلحة نارية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في قضية أحداث شغب السلام، قيامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة السلام، وإشاعة الفوضى، فضلًا عن إحراز وحيازة المتهمين لأسلحة نارية دون ترخيص والاشتراك مع الباقي عن طريق الاتفاق والتحريض بحيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

تلفيات بسيارة الشرطة

وأوضحت أوراق القضية أيضًا، قيام المتهمين باستخدام المفرقعات بشكل من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وذلك بعدما أطلقوا ألعابًا نارية تحوي مفرقعات، بشكل عشوائي تجاه قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، ما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.