السجن 4 سنوات لعامل لاتجاره في مخدر الحشيش وإحراز سلاح ناري بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة «خ. ج . س» عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن سنة واحدة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص واستعراض القوة بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر «عاطف رمسيس وعبد المنصف ابراهيم»

أحداث الواقعة تعود إلى عام 2022

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته أثناء استعراض القوة والعنف وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.