وليد منير: أغنية «أنا الأب» تمثل كل رجل يضحي من أجل أبنائه

أعرب الملحن وليد منير عن سعادته بنجاح أغنية «أنا الأب»، وأكد أنها تمثل دور كل أب مصري يضحي من أجل أبنائه، وأصبحت الأغنية الرسمية للأب في حفلات الزفاف مع أبنائه.

تفاصيل أغنية مدحت صالح الجديدة

وكشف عن كواليس الأغنية في بيان له، مؤكدا أن الفنان مدحت صالح حرص على طرح أغنية توجه رسالة تخاطب الأبناء بأهمية دور الأب، وهي من كلمات محمود طلعت وألحان وليد منير وتوزيع أسامة كمال وإخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

وتابع: «عندنا فنانين كبار مدحت صالح وهاني شاكر وشيرين عبد الوهاب بيقدموا أغاني حلوة ولها جمهورها».

وأضاف منير: «الفترة الأخيرة مفيش حد من مطربي المهرجانات هيغني من غير تصريح ومفيش كلام هيطلع قبل ما يعدي على المصنفات كل ده بنحاول نعمله مع الجهات المختصة عشان نمنع المهزلة اللي حاصلة».

مشروعات وليد منير المقبلة

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أغنيتين من الألبوم الجديد لمدحت صالح، وأغنية مع الفنان هاني شاكر، وعدد من الأغاني مع ريهام عبد الحكيم وإيهاب توفيق وأيضا مجموعة أعمال مع مطربين عرب.