مدحت صالح: «كنت فرحان بالحضور الكبير اللي غنى معايا قديم وجديد»

أعرب الفنان الكبير مدحت صالح عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مهرجان محكى القلعة فى دورته الثلاثين، مؤكداً أنه يتشوق لمقابلة جمهور المهرجان كل عام، لما له من مكانة كبيرة وخاصة فى قلبه.

وقال مدحت صالح لـ«الوطن» إن هدفه الأكبر فى حفلاته هو إسعاد الجمهور بمختلف فئاته وأعماره، مضيفاً أنه كان حريصاً على المزج بين الأغانى القديمة والجديدة فى حفله بالمحكى، انطلاقاً من كون حضور الحفل من مختلف الفئات، سواء أطفال أو شباب أو جيل قديم عاصر أغنياته القديمة.

وتابع قائلاً: كنت سعيداً للغاية بمشاركة الجمهور، وأؤمن دوماً بأن المزيكا إذا صُنعت بحب سينتقل الحب بالتبعية لمستمعيها، وأردت التنوع وتقديم 4 أغنيات جديدة فى الحفل، وهى «لحظة تاريخية، نورتى قلبى، يتقال، وردى».

الفنان: «المتحدة» تدعم الجميع وشكراً لرجال الأمن على مجهودهم

وعن دور الشركة المتحدة فى نقل المهرجان عبر قناة الحياة أكد أنه رأى تسجيل الحفل ودُهش من جمال البث الذى أظهر القلعة ومعها باقى مناطق من القاهرة بشكل مبدع، مؤكداً أن ما فعلته المتحدة فى النقل التليفزيونى شىء مشرّف للغاية وشىء يجعل الجميع فخوراً بذلك.

أما بخصوص تصدُّر حفله للتريند على تويتر، فقال إنه سعيد للغاية بتفاعل الجمهور، وإن ذلك جاء بفضل البث المميز والمجهود الكبير من كافة العاملين بقناة الحياة، ليس فى حفله فقط، لكن على مدار أيام المهرجان، مشيراً إلى أن الصورة التى يراها الجمهور على أعلى مستوى وعدد الكاميرات التى كانت تقوم بتصوير الحفل تدل على الجهد المبذول، متمنياً أن يتم النقل المباشر لكافة حفلات دار الأوبرا ووزارة الثقافة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تقدم وجبة دسمة للجمهور من أجل الاستمتاع بالفن الجميل.

وشدد مدحت صالح على أن الشركة المتحدة تسعى دوماً لتقديم المختلف للجمهور على كافة المستويات، سواء عن طريق دعم المواهب الشابة فى الغناء والتمثيل أو حتى فى الكرة، إضافة إلى تقديم عدة برامج مختلفة ومتنوعة عبر شاشتها فى كافة المجالات.

ووجَّه مدحت صالح الشكر للموسيقيين الذين كانوا بصحبته فى الحفل، مؤكداً أنه يوجد بينهم حب متبادل وإخلاص وعشرة كبيرة، مشيراً إلى أن الموسيقيين الذين يوجدون معه يرافقونه منذ فترة طويلة للغاية، لافتاً إلى أنه لم يقم بتغيير أى من الموسيقيين معه على مدار مشواره، لوجود كيمياء وحالة من التفاهم والانسجام بينهم، كما أنه يدين بالفضل لهم فى نجاحه وتألقه فى الحفلات الغنائية.

وعن رأيه فى تنظيم الدورة الثلاثين من المهرجان قال مدحت صالح إنه كل عام يوجد تطور كبير وملحوظ عن السنوات السابقة وفى الدورة الجديدة التطور ملحوظ للغاية والتنظيم على أعلى مستوى، إضافة إلى وجود سيارات وزارة الصحة، وحرص القائمين عليها على توزيع الكمامات الطبية على الجمهور عند بوابات الدخول.

وتوجه مدحت صالح بالشكر إلى وزارة الداخلية ورجال الأمن على المجهود الكبير المبذول فى دخول وخروج وتأمين عدد كبير من الجمهور، الذين وصل عددهم فى حفله إلى أكثر من 7 آلاف شخص من مختلف الأعمار.