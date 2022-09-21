مدحت صالح مفاجأة الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة للدراما الليلة

تعمل إدارة مهرجان القاهرة للدراما على قدم وساق قبل ساعات من بدء الحفل، وتم الانتهاء من تسجيل الاغنية الرسمية للمهرجان بدورته الأولى، وسيكون الحفل مليئًا بالمفاجآت والتكريمات الخاصة بأعمال رمضان 2022 .

أغنية مهرجان القاهرة للدراما

وقال الملحن أحمد حمدي في تصريح لـ «الوطن»، أن الأغنية ستكون مفاجأة في الحفل ، وهي غناء الفنان مدحت صالح ، ومن كلمات الفنان طارق علي، ومن ألحانه، وتوزيع الفنان محمد حمدي رؤوف، وهندسة صوتية أسامة كمال.

أهداف مهرجان القاهرة للدراما

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الفنانين الذين يقدمون الفن المصري في أبهى صوره، والارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام، فضلًا عن تلبية توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030 التي اهتمت بالفنون والثقافة بدرجة تعكس تقدير الدولة للفن ودوره.

وانتهت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، من مشاهدة 26 مسلسلًا مصريًا، بشأن التقييم، استعدادًا لمنح الفائزين، الجوائز الليلة، وستكون الجوائز على أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل ممثل دور ثانِ.

بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور ثانِ، أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل مؤلف، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تتر، أفضل تصوير.