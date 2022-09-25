انقطاع المياه عن 6 قرى في الدقهلية غدًا الاثنين لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال صيانة، غدًا الاثنين، على عداية حديد على خط مياه قطر 550 مللي زهر أمام ميزانية ميت عاصم؛ الأمر الذي يستدعي انقطاع المياه عن 6 مناطق بنطاق مركز منية النصر والعزب التابعة لهم، لمدة تصل إلى 5 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ‏في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرى: «ميت عاصم والعزب التابعة - برمبال القديمة وبرمبال الجديدة والعزب التابعة - الرياض - عزبة السلام - الوشاحة – البكري»، وذلك غدًا الإثنين بداية من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة 3 عصرًا. ‏

وأهابت الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

حملة طرق الأبواب لترشيد استهلاك مياه الشرب

ومن جهة أخرى، شنت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حملة لطرق أبواب للمواطنين بقرية دنجواي بمركز شربين؛ حيث قام الفريق بلقاء 83 مواطن بالقرية، وذلك في إطار حرص الشركة على التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهم السلوكيات الواجب تلافيها عند التعامل مع شبكات الصرف الصحي، وكذلك قياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة، خاصة بالقرى المنفذ بها مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة؛ لحرص الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة.