«إبراهيم» و«محمد» يقطعان 45 كيلومترا بدراجتيهما: الرياضة حياة

حباً في ممارسة الرياضة وتشجيعاً لغيرهما على ممارستها، قرر صديقان إطلاق مبادرة للتنقل بين المدن والقرى المختلفة بالدراجات الهوائية وقطع عشرات الكيلومترات بها بدلاً من استخدام وسائل المواصلات.

إبراهيم حسين، صاحب الـ22 عاماً، وخريج كلية التربية الرياضية، ومحمد طارق، صاحب الـ20 عاماً، الطالب بكلية الطب البشري، اللذان يقطنان في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حرصا على تخصيص 3 ساعات أسبوعياً لركوب الدراجات، إذ يقطعان 45 كيلو مترا في المرة الواحدة، من مدينتهما إلى القرى والمدن المحيطة بها.

«متعودين كل فترة بنطلع جولات بالدراجات الهوائية بتاعتنا، وكنا بنطلع فريق كامل مكون من حوالي 10 أشخاص، بس المرة دي طلعنا اتنين بس، واليوم كان جميل، لأننا في فصل الخريف، إنما طول فصل الصيف مكناش بنعرف نطلع بالدراجات عشان ارتفاع درجات الحرارة»، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم حسين، حديثه، لـ«الوطن».

ويضيف «حسين»، «صليت الظهر وكلمت محمد طارق صاحبي قولتله تعالى نطلع شوية نلف بالدراجات لأني زهقان ووافق، اتحركنا من بيلا الساعة 4:30 بعد العصر وروحنا لحد قرية الناصرية قبل مدخل مدينة كفر الشيخ، وقطعنا 45 كم رايح جاي، ورجعنا الساعة 6:30 المغرب، وناويين نكرر الموضوع 3 مرات أسبوعياً خاصة مع تحسن الجو».

تفاصيل رحلة ركوب الدراجات الهوائية يرويها «محمد طارق»: «طبعاً التسخين أهم حاجة بنسخن دقايق كده ونتمشى حبة الأول قبل ما نطلع بردو عشان نبقى جاهزين، وطبعاً الأكل مهم وبنظبط الحاجة اللي تدينا باور لأن في مجهود مبذول ولازم نبقى قادرين عشان نكمل في التحدي، وفي الطريق ممكن ناخد معانا تمر وميه وبطاطا مشوية وعصاير».

ويتابع «طارق»، «الدراجات بالنسبة لي حاجة مريحة جداً وتغيير جو وطاقة إيجابية كده وبعتبرها رياضة مميزة جداً عن باقي الرياضات الأخرى لأنها بتوصلك لأماكن كتير أعتقد بمجهود مش جبار وبتشوف طرق جديدة وتتعرف على مناطق وغير طبعاً خبطة الهوا في وشك دي بملك الدنيا، وبقت الحاجة اللي بتطلعني من المود لما بطلع أتمشى بيها مش شرط أعمل مسافات لأ في البلد عادي كده راحة نفسية».

استعدادات وتجهيزات يقوم بها «طارق» ورفاقه قبل خوض تحدي التنقل بالدراجات الهوائية بين المراكز والمدن: «أما بطلع مع أصحابي طبعاً بنتفق علي الساعة والمسافة اللي هنقطعها، وبنحاول نتحدي نفسنا في المسافة دي إنها تبقى أحسن من الأول ومع أصحابي بتبقى ليها طعم تاني أحسن من لوحدي، ولو طلعت لوحدي مبيكونش في استعدادات إلا إني بكون مظبط أكلي في اليوم ده، وبحاول أدخل سوائل كتير جوا جسمي زي ميه وعصاير وفاكهة وكده».

ويوضح «طارق»، «في أنواع كتير للدراجات، ولكن أفضل أنواع الدراجات اللي ممكن الشخص يقطع بيها مسافات طويلة هي دراجات السباق واسمها الرود لأنها بتبقى أخف وعجلها أرفع ودي مش أي حد بيستعملها لأنها عايزة طرق معينة وعايزة استعمال معين، وفي نوع كمان اسمه الماونتن وده زي اللي معايا وبتنفع لكذا حاجة طرق ومناطق مكسرة عادي ودي تستحمل أكتر».

يتم حالياً تشكيل تيم خاص بركوب الدراجات الهوائية وتنظيم مسابقات بين الشباب بحسب «طارق»: «إن شاء الله بنفكر حالياً إننا نعمل تيم ويكون في سفريات أكتر وبنجهز لده دلوقتي، وردود فعل الناس وأصحابنا شجعتنا على كده لأنها بتبقى ردود كويسة، وكتير جداً بيبقى في ناس عايزة تجرب وتطلع معانا في جولات، والرياضة أسلوب حياة لازم الكل يتبعها».