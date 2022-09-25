طارق الشيخ يطرح «متستغربش حاجة» وينصح بعدم الإفراط في الثقة

طرح الفنان طارق الشيخ، أغنيته الجديدة بعنوان «متستغربش حاجة» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، إذ تُعد ضمن أغنيات ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان «ودوني البحر»، الذي يطرح أغنياته على فترات.

رسالة مهمة من طارق الشيخ لجمهوره في «متستغربش حاجة»

في أغنية «متستغربش حاجة»، يوجه طارق الشيخ، رسالة دعم لكل إنسان تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه، وينصحه بألا يسمح لليأس أن يرافقه في وحدته، وأن يكون مستعدًا للطعن والغدر من أصحاب العشرة، وألا يتعجب ويعيش في صدمة، من هذه التصرفات والسلوكيات، وألا يثق كثيرًا فيمن حوله فلا يوجد مستحيل.

صُناع أغنية متستغربش حاجة لـ طارق الشيخ

أغنية «متستغربش حاجة» من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع موسيقي أشرف البرنس، إنتاج مشترك بين شركتى Digital Sound وMS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفي، وتوزيع شركة Digital Sound.

ويقول مطلعها: «اللي إيديك ماسكة إيدهم .. عادي في ثانية يسيبوك عادي اللي إنت تساعدهم.. أول ناس يكسروكعادي اللي ترد غيبته.. ياكل لحمك في ضهرك عادي تلاقي اللي خانك.. اللي فادتهم بعمرك توقع أي شيء.. من أي حد في أي وقت متقولش ده حتة مني .. وبيننا عشرة ده كان زمان توقع فوق خيالك.. مهما بخيالك سرحت دلوقتي عادي جداً.. تلاقي غالي غدر وخان متستغربش حاجة.. مبقاش في مستحيل.. فبلاش تخلص بذمة.. وتعيش دور الأصيل».