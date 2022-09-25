لفتة إنسانية.. «الداخلية» تعالج طفلا مريضا بالقلب وتكلف بنقله لمستشفى مجدي يعقوب

في لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين لمساعدته في علاج نجله البالغ من العمر عامين، حيث تم استقبال الطفل بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وإجراء الكشف الطبي عليه وما تقرر من استكمال علاجه بمركز الدكتور مجدي يعقوب لجراحات القلب بأسوان وإنهاء إجراءات نقل الطفل إلى محافظة أسوان لتلقي العلاج.

مأمورية لاصطحاب الطفل إلى المستشفى

وحرصاً من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل عقب تلقيه العلاج اللازم، تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة لاصطحاب الطفل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة من مقر إقامته لمتابعة استقرار حالته الصحية وعودته إلى محل إقامته.

ولاقى ذلك استحسان ورضاء أهل الطفل الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على الاستجابة لعلاج نجلهم واستمرار توفير الرعاية الطبية له.