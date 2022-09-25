بعد تشييع جثمانه اليوم من مسجد الفسطاط.. من هو زين نصار؟

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الناقد والمؤرخ الموسيقي زين نصار عن عمر ناهز 80 عاما قدم فيها للمكتبة الموسيقية مئات الأعمال الخالدة.

زين نصار تم تشييع جثمانه اليوم من مسجد الفسطاط في جنازة حضرها عدد من طلابه وأسرته.

نرصد في هذا التقرير عددا من المعلومات الخاصة بـ زين نصار.

زين نصار من مواليد 1942

- من مواليد 1 أبريل 1942 بالقاهرة .

- حصل على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز 1965.

- حصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني بتقدير جيد جدا.

- حصل على ماجستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980.

- حصل على دكتوراه في الفنون تخصص «النقد الموسيقي» عام 1986.

- أصبح أستاذا دكتورا متفرغا بقسم النقد الموسيقى بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة.

زين نصار تم تكريمه من مهرجان الموسيقى العربية

- قام بالتدريس فى كل من: المعهد العالى للنقد الفني، المعهد العالى للموسيقي العربية، المعهد العالى للسينما، المعهد العالى للباليه بأكاديمية الفنون، كلية الفنون التطبيقية.

- نشر الكثير من الدراسات الموسيقية وخاصة عن كبار الموسيقيين المصريين فى المجلات المتخصصة التالية:

- كتب المادة العلمية للبرامج الموسيقية على مدى سبع وثلاثين عامًا متواصلة بالإذاعة المصرية.

- اهتم بشكل خاص بالتأريخ للموسيقي والغناء فى مصر فى القرن العشرين، وقام بإجراء الكثير من الأحاديث المسجلة مع كبار الموسيقيين المصريين.

- حصل زين نصار على شهادة تقدير ودرع من مهرجان القراءة للجميع عام 1998.

- في عام 2006 كرمه مهرجان اتجاهات عربية السادس بدار الأوبرا المصرية.

- كرمه المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون 2007.

- رشحه مجلس إدارة المعهد العالى للنقد الفنى لجائزة الدولة التقديرية فى الفنون مرتين (2003 – 2009).

- كرمه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والعشرين بدار الأوبرا المصرية في 2013.