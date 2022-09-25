مصرع طفل سقطت عليه كابينة سيارة وإصابة أخرى في حادثين متفرقين ببورسعيد

لقي طفل مصرعه بعد سقوط كابينة سيارة ربع نقل عليه بمنطقة الحرفيين بحي الضواحي، كما أصيبت طفلة صدمها «موتوسيكل»، في حادثين متفرقين ببورسعيد.

مصرع طفل

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول جثة مجهول الاسم والهوية عمره حوالي 16 سنة، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بادعاء سقوط كابينة سيارة ربع نقل على رأسه بمنطقة حرفين زرزارة وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم، وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس المباحث، أن الطفل كان يعمل بإصلاح كابينة السيارة بعد رفعها لأعلى بمرفع هيدروليكي لكن حدث به عطل وسقط عليه.

سائق موتوسيكل يصدم طفلة

من جانب آخر، تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفلة إنجي أيمن عادل رمضان 6 سنوات، إلى مستشفى السلام بورسعيد، مصابة بكسر بقاعة الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة والحالة العامة سيئة، بادعاء حادث موتوسيكل أمام مستشفى أفامينا بنطاق حي الشرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.