قبل حظره من السينمات.. فيلم خرجوا ولم يعودوا يُحقق 198 جنيها

رفعت دور العرض، فيلم خرجوا ولم يعودوا، أمس السبت، وذلك بسبب ضعف الإيرادات التي حققها هذا العمل، حيث جاء حظره بعد 10 أيام فقط من طرحه.

62 ألف جنيه إجمالي ما حققه فيلم خرجوا ولم يعودوا

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم خرجوا ولم يعودوا، قبل رفعه من السينمات، حيث حقق في اليوم الأخير 198 جنيهًا فقط، فيما جاء إجمالي ما حققه العمل منذ طرحه 62 ألف جنيه فقط.

تعرف على أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا

«خرجوا ولم يعودوا»، بطولة دينا محسن «ويزو»، وحسني شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «حاتم»، الذي يستيقظ من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون، ومتزوج من كاميليا التي تجسد دورها «ويزو»، ابنة العمدة خفاجي ويمر بطل العمل بسلسلة من الأحداث الغريبة.

وشهد فيلم خرجوا ولم يعودوا، عودة الفنان ضياء الميرغني، إلى الساحة الفنية، بعد غياب دام نحو 3 أعوام، منذ مشاركته الفنانة مي عز الدين، في مسلسل البرنسيسة بيسة.

ويُعرض في السينمات حاليًا، 6 أفلام متنوعة، وهم أشباح أوروبا، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وفيلم تسليم أهالي بطولة هشام ماجد ودنيا سمير غانم، وفيلم كيرة والجن بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم بطولة محمد عادل إمام، وبحبك لـ تامر حسني.