الجامعات الأهلية الجديدة.. فلسفة تعليم عالٍ بأحدث النظم العالمية في مصر

هي جامعات ذكية من الجيل الرابع ولها فلسفة تعليم مختلفة عن التعليم التقليدي، لأنها تواكب أحدث المعايير والنظم العالمية في التعليم الجامعي، انطلاقا من عصر «الجمهورية الجديدة» التي تهتم بتوفير تعليم متميز وخدمي يواكب احتياجات سوق العمل، عرف عدد من رؤساء الجامعات، الجامعات الأهلية الجديدة وفلسفة إنشائها، مؤكدين أنها ستسهم في تحسين التصنيفات العالمية لمنظومة التعليم الجامعي في مصر.

فلسفة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة

فلسفة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مبتكرة وعلى حد وصف الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، فهي «براقة»، لأن الجامعة الأهلية هي ذراع من أذرع الجامعة الحكومية، لأنها منبثقة منها في الأساس، والتعليم الجامعي الحكومي في مصر يتمتع بسمعة أكاديمية قوية وله مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

عرّف «فرحات» في حديثه لـ«الوطن» مفهوم التعليم الأهلي، قائلاً: «هو تعليم غير هادف للربح ويقدم مستوى تعليمي تنافسي وله دور في رفع مستوى التعليم في الجامعتين الأهلية والحكومية الأم»، مؤكداً أن الجامعات الحكومية تدعم بقوة هذه النوعية من الجامعات بكل إمكانياتها خاصة البشرية نظراً لتمتعها بأساتذة أكاديميين على أعلى مستوى من الخبرة في التدرسع بما يعود بالنفع على الجامعتين.

الجامعات الأهلية تقوم على أحدث نظم التعليم وغير هادفة للربح

صُممت الجامعات الأهلية الجديدة على طراز جديد وفريد، وضحه تفاصيله الدكتور عصام فرحات، وهو نظام جامعات الجيل الرابع أي الجامعات التي تقوم على أحدث نظم التعليم وغير هادفة للربح، أيضاً ستسهم في تحسين تصنيفات التعليم العالي على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن أرباح الجامعات الأهلية سيتم تطويعها في تحسين عملية التعليم للطلاب.

وصف الدكتور محمد أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، نظام التعليم في الجامعات الأهلية الجديدة، بأنه تعليم متميز ومختلف، لأنها قائمة على فكرة البرامج البينية غير التقليدية التي تخدم المجتمع أولاً وتخرج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

يؤكد «إبراهيم» في حديثه لـ«الوطن»، أن الجامعة الأم بالنسبة للجامعات الأهلية جزء لا يتجزأ وتستخدم كل إمكانياتها من أعضاء هيئة التدريس في دعم منظومة التعليم في هذه النوعية من الجامعات، ويحسن ذلك من تصنيف الجامعات الحكومية.

«التعليم العالي»: رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية

في زيارته الميدانية للجامعات الأهلية، دائما ما يؤكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء جامعات أهلية جديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، موضحًا أن هذه الجامعات رُوعي في تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، وتسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050.

للجامعات الأهلية هدف بحثي، أيضاً كشف عنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وهو إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر لذلك فهي تعمل على تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يُساهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة

الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية عددها 12 جامعة تبدأ بها الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية.