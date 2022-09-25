كيفية تفعيل اليوم الرياضي بمدارس الدقهلية.. تقسيم الطلاب على الأنشطة

أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، كيفية تفعيل اليوم الرياضي داخل المدارس بالعام الدراسي الجديد، قائلا: «اليوم الرياضي للمراحل التعليمية مقسم على 3 أيام دراسية، بمعدل يوم لكل صف دراسي ويتم تقسيم الطلاب على الأنشطة المختلفة داخل المدرسة وتقسيم الطلاب إلى نصفين نصف يمارس الألعاب الرياضية «كرة قدم - كرة سلة - كرة يد» والنصف الثاني يقسم على المكتبات والتربية الفنية والصحافة».

وأكد «شعبان»، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى ضرورة تخصيص يوم رياضي بنسبة 25% ؜من المدارس.

اجتماع مديري المراحل التعليمية بالدقهلية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم بحضور كل من: هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، مع مديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية، وموجهي عموم، وموجهي المواد بالمديرية والإدارات التعليمية، وموجهي الانشطة بمدرسة الفندقية.

خطة توزيع المنهج الدراسي

وشدد على أهمية دور الموجه بمتابعة المعلمين وتوجيههم ومتابعة أداء المعلمين من خلال الزيارات الفعلية للفصول الدراسية ومتابعة خطة توزيع المنهج الدراسي وتشجيع المعلمين على البحث والاطلاع لتحقيق النمو العلمي والمهني وعقد لقاءات دورية مع رؤساء اقسام المواد، ومؤكدا التوزيع العادل وسد العجز وتسليم الكتب الدراسية فى اول يوم دراسي.

كتابة عبارة «قم للمعلم» في الفصول

وأكد رفع علم مصر وعلم المحافظة عاليا فى أعلى مكان بالمدرسة والاهتمام بالمعلم وهيبته ووضع عبارة «قم للمعلم وفه تبجيلًا كاد المعلم أن يكون رسولا» في الفصول الدراسية في إطار الاهتمام بغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وضرورة تشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء صعود الطلبة إلى الفصول لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.