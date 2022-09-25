مصرع لاعبة كاراتيه دهسا أسفل عجلات قطار بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، مصرع لاعبة كاراتيه في أحد الأندية، أثناء عبورها قضبان سكك حديد «المحلة- المنصورة»، وصدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت التصريح بدفن الجثة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار يفيد بمصرع فتاة أسفل عجلات قطار بمنطقة منشية البكري، بمدينة المحلة الكبرى، وتبين من التحريات أن الفتاة تدعى «سهام. ع. ا»، 16 عاما، مقيمة بقرية محلة أبو علي، مركز المحلة الكبرى، ولاعبة كاراتيه في أحد الأندية، وحال عبورها قضبان السكة الحديد من مكان غير شرعي، صدمها قطار بمنطقة منشية البكري بدائرة قسم ثان المحلة، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين إصابتها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ونزيف في المخ، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، والتصريح بدفنها.