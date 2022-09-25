وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الرابعة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما

افتتحت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، ملتقى أفلام المحاولة في دورته الرابعة، الذي تقيمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وزيرة الثقافة تفتتح بيع إصدارات الهيئة

كما افتتحت الوزيرة، منفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وافتتح ملتقى أفلام المحاولة الدورة الرابعة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى ومدير عام الثقافة السينمائية، لإلقاء كلمته.

ورحب عبدالمنعم، بالدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقال: «سعيد جدا بحضور الوزيرة، وهذه أول مرة خلال الملتقى، ونحن في دورته الرابعة، أن يحضر وزير الثقافة في الافتتاح، وهذا شرف لنا، لأن وزير الثقافة شخص مننا».

نيفين الكيلاني تكرم كوكبة من المخرجين

وأعربت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، في بيان عن سعادتها بحضورها، وتقدمت بالشكر لجميع القائمين على مشروع «ابدأ حلمك السينما بين إيديك».

وكرمت الوزيرة، كوكبة من المخرجين، منهم المخرج أحمد البدري، المخرج أشرف فايق، المخرج فخر الدين نجيدة والمخرج عادل عوض وكوكبة أخرى من المخرجين والعاملين في المجال السينمائي.

الجدير بالذكر، أن الدورة الرابعة لملتقى أفلام المحاولة، تم إهدائها للمخرج الكبير علي عبدالخالق، وتم عرض فيلم وثائقي له من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

وعلى الجانب الإنساني عند عرض الفيلم الوثائقي للمخرج الكبير علي عبدالخالق، صاحبه بكاء شديد من الحضور، حزنا على فقدان مخرج في قيمته.

وفاجأ الفنان تامر عبد المنعم رئيس الملتقى المشاركين، بإعلانه أن الأفلام الفائزة، سيتم تحويلها إلى نسخ سينما للعرض بسينما الشعب قبل الفيلم الرئيسي.