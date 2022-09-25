مصرع خمسيني صدمته فتاة بسيارتها في أكتوبر

لقي عامل خمسيني مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي به داخل أحد الكمبوندات بمنطقة أكتوبر، وجرى نقل الجثة لمستشفى 6 أكتوبر العام، تمهيدا لتسليمها لذويها.

بداية الواقعة بتلقي اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة ، إخطارا يفيد بمصرع خمسيني بحادث سير داخل أحد الكمبوندات بدائرة قسم أول أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة.

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور

وبعمل التحريات الأولية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للجيزة، تبين قيام فتاة كانت تقود سيارتها بالاصطدام بالمجني عليه، ما أدى لمصرعه على الفور، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهمة قررت ارتكاب الواقعة دون قصد

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة، إذ تبين أنها توجهت لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إثر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة دون قصد منها، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

التعليق القانوني على الواقعة

وقال منتصر البدراوي الخبير القانوني، معلقا على الواقعة بتهمة القتل الخطأ إنه طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري والتي نصت على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».