محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي في قطر: استنوني 25 نوفمبر

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعاقده لإحياء حفل غنائي ضخم في قطر.

ونشر محمد رمضان صورا أثناء تعاقده على الحفل وعلق عليه قائلا: «وأخيراً أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية الخامس والعشرون من نوفمبر أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميراً وشعباً».

آخر أعمال محمد رمضان

وطرح مؤخرا محمد رمضان أغنيته الجديدة «دوشة» والتي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على اليوتيوب، أغنية «دوشة» من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتعاون فيها مع المخرج محمد سمير.

كما أعلن محمد رمضان منذ أيام عن أغنية جديدة تجمعة مع المطرب الشعبي أحمد عدوية، ولم يكشف «رمضان» حتى الآن عن أي تفاصيل للأغنية واكتفى بنشر صورة تجمعة بعدوية، مشيرا إلى عمل فني يجمعهما.

من ناحية أخرى، يصور الفنان محمد رمضان حاليا فيلم «ع الزيرو» والتي تشاركه فيه البطولة الفنانة نيللي كريم ويجسد «رمضان» خلال الفيلم شخصية شاب يدعى دراجون، ولم يعلن حتى الآن عن أي تفاصيل حتى الآن.