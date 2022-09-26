الكنيسة الأرثوذكسية تنعى المخرج ماجد توفيق: حياته كانت حافلة بالعطاء الفني

توفي الفنان ماجد توفيق أحد أشهر مخرجي الأفلام الدينية المسيحية، إذ أخرج عشرات الأفلام المسيحية عن حياة القديسين، ويعتبر رائد الأعمال القبطية، بالإضافة لاشتراكه في تصوير العديد من الأعمال التليفزيونية.

الكنيسة القبطية تنعى المخرج الراحل

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الفنان والمخرج ماجد توفيق الذي رحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء الإنساني والفني، وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مسيرته تجاوزت الأربعين فيلما

وأشار القمص موسى إبراهيم، إلى أن الكنيسة تذكر له كل الحب والتقدير لما قدمه من خدمات جليلة في مجال الأفلام الدينية المسيحية، والتي تجاوزت الأربعين فيلمًا، أثرى بها الثقافة المسيحية وكانت لها أثر كبير في نفوس ووعي أجيال عديدة من أبناء الكنيسة.

ويذكر أن المخرج استيفان منير في نعيه لماجد توفيق كتب: "أنعى ببالغ الحزن انتقال الفنان المصور والمخرج ورائد الفن التليفزيوني للميديا المسيحية ماجد توفيق.. الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المختلفة تعرف الناس بسير القديسين.. عزاؤنا الوحيد.. أن مع المسيح ذاك أفضل جدًا".

أشهر أعمال ماجد توفيق

ومن الجدير بالذكر أن من أشهر أعمال المخرج الكبير الراحل: «كيرياكوس وأمة يوليطة، الأنبا صموئيل المعترف، المعلم إبراهيم الجوهري، والأنبا بيشوي، والبابا كيرلس، وجوة الطاحونة، القديسة مارينا الراهبة، الأنبا موسى الأسود، مكسيموس ودوماديوس، حبيب جرجس، الأمير تادرس الشطبى، ميرقوريوس، وأبي سيفين، طوبيا، الأنبا صرابامون، الأنبا رويس، أبونا يسى ميخائيل، الأنبا توماس السائح، الأنبا بضابا، الراعي «حياة قداسة البابا شنودة الثالث»، القديسة انسطاسيا، الشهيدة مهرائيل، سمعان الخراز، أبونا عبد المسيح المناهرى، أنا سيمون السائحة».