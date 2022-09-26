نصائح يجب اتباعها قبل التوجه للفحص الفني بالمرور.. بينها إزالة أي ملصق

يجب على الأشخاص الذين يمتلكون سيارات ويرغبون في استخراج أو تجديد رخصة قيادة، قبل الذهاب إلى وحدة المرور الخاصة بالمنطقة التي يسكن بها، أن يستطلع على مستلزمات الفحص الفني للسيارات في المرور، التي يعد من المهام الدورية التي يضطر ملاك السيارات إلى إجرائها لإعادة تجديد رخصة التسيير.

مستلزمات الفحص الفني للسيارات في المرور

ويواجه عدد من المواطنين بعض العوائق التي تجبرهم على إعادة الفحص من جديد وذلك بسبب عدم معرفة طبيعة الفحص، وما يعيق السيارة من تخطيه، لذلك تستعرض «الوطن» كل مايخص مستلزمات الفحص الفني للسيارات فى المرور بشكل عام كالتالي:

1- تأكد من سلامة طلاء المركبة ومطابقته مع اللون الموجود في رخصة التسيير.

2- حاول إزالة أي ملصقات غير ضرورية على أجزاء السيارة الخارجية، لأنها تستلزم تصريح من إدارة المرور المعنية.

3- تأكد من سلامة نوافذ ومصابيح وعدم وجود أي شروخ أو كسور بها.

4- قم بإزالة أي معتمات للنوافذ غير مسجلة على رخصة التسيير مثل الفامييه أو الستائر.

5- محرك السيارة لابد أن يعمل بكفاءة، ومن الضروري ألا يصدر أي انبعاثات ضارة بالبيئة سواء منه أو من دائرة ضخ الوقود، لذلك قم بزياة مختص للكشف عليه والتأكد من سلامته قبل التوجه لإدارة المرو المعنية.

6- قم بإزالة أي محدثات للصوت من خلال عادم السيارة، إذ تعتبر مخالفة لبعض لوائح قانون المرور، ومن الممكن أن تعرضك لإعادة الفحص من جديد.

التأكد من مكان رقم الشاسيه

7- إذا اشتريت سيارة مستعملة وتقوم بفحصها لأول مرة، حاول التأكد من مكان رقم الشاسيه ورقم المحرك، إذ يعتبر الوصول إليهما في بعض السيارات صعب ومحير، ويستغرق وقت موظف الفحص المختص.

8- لم ينص قانون المرور على أن الصديري العاكس، والقمع، والملصقات العاكسة، وخوذة الدراجة أدوات أساسية إلزامية عند فحص المركبة.