الصين تسجل 235 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، 235 إصابة محلية العدوي بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، أمس الأحد.

«الصحة الوطنية» تسجل 154 إصابة بـ«كورونا» في «قويتشو»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن من بين إصابات «كورونا» المسجلة، 154 حالة في «قويتشو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت اللجنة الصينية، أن البلاد سجلت «صفر وفيات» بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات بالفيروس ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأوضحت «الصحة الوطنية»، أن 280 مريضا بـ«كورونا» خرجوا، أمس الأحد، من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، ليترفع الإجمالي إلى 241496 شخصا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الموارد البشرية، واللجنة الوطنية للتنمية، ووزارة المالية، والهيئة الوطنية للضرائب، في بيان مشترك، إن الصين ستسمح لمزيد من كيانات السوق «الشركات المحلية المملوكة للأفراد - المؤسسات العامة - المنظمات الاجتماعية» وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة، بتأجيل مدفوعات أقساط التأمين الاجتماعي لتخفيف الضغوط الناتجة عن «كورونا».