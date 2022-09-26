سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية.. عيار 18 يسجل 971 جنيها

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، في بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي سجلها المعدن الأصفر صباح أمس الأحد، ليصل سعر عيار 24 إلى 1288 جنيها للبيع، و1295 جنيها للشراء، ويسجل عيار 22 نحو 1181 جنيها للبيع، و1187 جنيها للشراء، أما عيار 21 فسجل 1127 جنيها للبيع، و1133 جنيها للشراء، وفق محلات الصاغة بشارع سليمان جوهر بالدقي، التي أكدت أن جميع الأسعار دون المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 18 للبيع 966 جنيها، و971 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 751 للبيع، و755 جنيها للشراء، وعيار 12 وصل سعر البيع إلى 644 جنيها، والشراء إلى 647 جنيها، وحقق سعر الأونصة 40,057 جنيها للبيع، و40,270 جنيها للشراء.

سعر الجنية الذهب والكيلو

استقر سعر الجنية الذهب اليوم الإثنين، عند 9,016 جنيها للبيع، و9,064 جنيها للشراء، ووصل سعر كيلو الذهب إلى 1,288,000 جنيها للبيع، و1,294,857 جنيها للشراء.

ما الذي يجب أن تعرفه قبل الاستثمار في الذهب؟

سعر الذهب اليوم سوق المال

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين في سوق المال، عيار 24 عند 52.69 دولار أمريكي ما يعادل 1027 جنيها مصريا، وعيار 22 استقر عند 48.30 دولار، ما يعادل 941.23 جنيه مصري.

عيار 21 و18 في سوق المال اليوم

وعند 46.11 دولار أمريكي استقر عيار 21، وهي قيمة تعادل نحو 898.46 جنيه مصري، وعيار 18 استقر عند 39.52 دولار ما يعادل 770.10 جنيه مصري، وعيار 14 نحو 30.74 دولار ما يعادل 598.96 جنيه مصري، وعيار 12 26.35 دولار ما يعادل بالمصري 513.39 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

سجل الذهب عيار 9، اليوم، في سوق المال نحو 19.76 دولار ما يعادل 385.05 جنيه مصري، وسعر أوقية الذهب وصلت إلى نحو 1,639 دولار ما يعادل 31,933 جنيه، والجنية الذهب بلغ 368.87 دولار ما يعادل 7,188 جنيه، وأخيرا سجلت أسعار كيلو الذهب 52,695 دولار ما يساوي 1,026,784 جنيها مصريا.